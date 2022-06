Berlusconi gjen gardianin e ri të ekipit të tij, Monza do të transferojë portierin e Cagliarit

Monza është në Serie A dhe Berlusconi, presidenti i klubit, po mundohet të krijojë një ekip për të konkurruar mbijetesën.

Pas transferimit të Ranochia nga Interi me parametra zero, Monza tashmë ka siguruar dhe portierin e tyre. Klubi ka arritur marrëveshje me Cagliarin për shërbimet e Alessio Cragno.

Transferimi do të jetë huazim me detyrim blerjeje nëse Monza e Berlusconit siguron mbijetesën në Serie A. Javën e ardhshme portieri do të kryejë vizitat mjekërsore dhe nënshkrimin e kontratës./ h.ll/albeu.com