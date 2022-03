Berardi dhe Scamacca nuk dinë të ndalen, Sassuolo shënon fitoren e tretë radhazi (VIDEO)

Sassuolo ka fituar pak çaste më parë ndaj Spezias me rezultatin 4-1.

Berardi ishte ai që hapi serinë e golave në minutën e 17-të me anë të një penalltie. Pa mbaruar ende pjesa e parë, Spezia barazoi rezultatin me Verde në minutën e 36-të, duke çuar kështu ekipet në dhomat e zhveshjes me rezultatin e barabartë.

Në pjesën e dytë, në minutën e 48-të, Berardi shënon përsëri për vendasit pas një asistimi të Defrel. Me këtë gol Berardi ka hyrë në historinë e Sassulos, duke shënuar 100 gola në Serie A për këtë ekip.

Në minutën e 78-të ishte Ayhan i cili trefishoi shifrat duke shuajtur shpresat e Spezias për një rezultat pozitiv. Vulën e vendosi Scamacca në minutën e 81-të duke shënuar dhe golin e katërt.

Sassuolo kështu shënoi fitoren e tretë radhazi, duke u ngjitur në vendin e nëntë me 43 pikë./ h.ll/albeu.com