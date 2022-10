Benzema solli dy vajza në ceremoninë e Topit të Artë, ishin dhe të dashurën aktuale

Francezi Karim Benzema, i zgjedhur si lojtari më i mirë i vitit, la të kuptohet pa vëmendje për publikun pse ishte i pari, ai u shfaq në ceremoninë e shpalljes së rezultateve me dy vajza njëherësh, një ish të dashurën dhe një aktuale.

Me sa duket, me të parën, ai arriti të ruante marrëdhënie miqësore jo me fjalë, por me vepra, dhe vajza aktuale, siç thonë ata, “hyri në mënyrë perfekte në pozicion. Epo, ju gjithashtu duhet të dini se si.

Kujtojmë se për herë të parë në karrierën e tij, Benzema u shpall lojtari më i mirë i vitit sipas revistës autoritare France Football, ai luan për Real Madridin që nga viti 2009. /G.D albeu.com/