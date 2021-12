Benzema-së i mungon Topi i Artë

Karim Benzema ka qenë një dritë kryesore për Real Madridin që kur Cristiano Ronaldo u transferua te Juventus në vitin 2018, por ëndrra e tij për të fituar Topin e Artë nuk do të realizohet këtë vit. Shumë besuan se ky ishte viti i tij për të fituar këtë çmim, me ish-trajnerin e Real Madridit Zinedine Zidane që shprehu mendimin e tij së fundmi.

“Karim Benzema e meriton Topin e Artë, thjesht sepse tani ai është përpara të tjerëve”, tha Zidane në një intervistë për Telefoot.

Epoka e Ronaldos dhe Messit

Pavarësisht se ka fituar një mori trofesh për Real Madridin dhe ka paraqitje vendimtare vit pas viti, fakti që karriera e tij ka përkuar me Cristiano Ronaldon dhe Lionel Messin, e bën të kuptueshme të shihet pse ai ende nuk ka fituar një Top të Artë.

Tifozët e Real Madridit e dinë shumë mirë se sa talent ka Benzema dhe sa i rëndësishëm është ai për klubin e tyre, megjithatë ai nuk ka marrë ende vlerësimin që mbart duke u vlerësuar me titullin e futbollistit më të mirë në Evropë.

Forma e tij më e mirë për Real Madridin

Këtë vit kalendarik e ka parë Benzema ka mundur të luajë në 46 ndeshje, në të cilat ai ka shënuar 30 gola dhe ka dhënë nëntë asistime për Real Madridin. Forma e tij e klubit e bëri atë të rikthehet në kombëtaren franceze, ku mirëkuptimi i tij me Kylian Mbappe ka bërë që tifozët të ëndërrojnë t’i shohin ata së bashku për Real Madridin.

Është kjo formë që e shtyu Zidanin të sugjeronte se Benzema duhet të fitonte Topin e Artë, pasi ish-trajneri i Real Madridit iu bashkua lojtarëve si Luis Figo, Didier Deschamps dhe Hugo Lloris duke thënë se sulmuesi meriton ta marrë çmimin në shtëpi.

Një tjetër çmim për Messin

Ndërsa Benzema duket se do të humbasë, Messi është në rrugën e duhur për të fituar Topin e Artë të shtatë.

Kanë qenë disa muaj të trazuar për Messin, i cili u largua nga Barcelona për në Paris Saint-Germain gjatë verës, por duket se përpjekjet e tij për ta udhëhequr Argjentinën drejt trofeut të Copa America në korrik 2021 i kanë vulosur atij çmimin.

Me rezultatin pothuajse të konfirmuar, Benzema do të pyesë se çfarë mund të bëjë më shumë për të fituar Topin e Artë. Sigurisht, mendja e tij do të mbetet e fokusuar në fitimin e më shumë trofeve me Real Madridin dhe kompensimin e kohës së humbur për Francën, kështu që ndoshta njohja do të vijë në vitin 2022./h.ll/albeu.com