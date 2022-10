Benzema për Topin e Artë: Gjithçka nisi në vitin 2009 falë largpamësisë së Florentino Perez

24 vjet pas fitores se Zidane, një tjetër futbollist francez pritet ta fitojë sot Topin e Artë.

Karim Benzema me shumë mundësi sot do të marrë trofeun e lakmuar sonte, gjatë ceremonisë që do të mbahet në Paris, një çmim i merituar për një futbollist të jashtëzakonshëm, i cili në vitin 2022 fitoi praktikisht gjithçka duke tërhequr zvarrë Real Madrid dhe ekipin e tij kombëtar, por edhe një mirënjohje për largpamësine e Florentino Perez, i cili në vitin 2009 e pa pikërisht kur solli talentin e Lionit dhe e veshi me fanellën e “Los Blancos”.

Siç kujton historia e atij transferimi të çuditshëm dhe të paprecedentë, një bast personal nga presidenti i Realit i cili shkoi në shtëpiunë e Benzemas për ta bindur atë të bashkohej me “Galaktikët”, së bashku me Cristiano Ronaldo, Kaka dhe Xabi Alonso.

Koha e ka treguar drejtë, ai sulmuesi 21-vjeçar ende i papjekur dhe pak i njohur kombëtarisht, sot me të gjitha mundësitë do të ngrejë Topin e Artë, qershinë mbi tortën e një karriere të jashtëzakonshme./ h.ll/albeu.com