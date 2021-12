Benzema dhe Mbappe, Deschamps i thotë të gjitha

I ftur në RMC Sport, trajneri i Kombëtares franceze, Didier Deschamps, ka prekur shumë fusha.

Ai foli për të ardhmen e tij në kryes te Francës, si dhe komentoi të ardhmen e Mbappe.

Intervista e plotë:

Viti 2021 në rishikim

“Jo 2021, nuk mungon. Nuk arritëm një objektiv të rëndësishëm. Jemi eliminuar para kohe nga ky Europian”.

Rikthimi i Karim Benzemas

Ndodhi ashtu. Kishim një nevojë të përbashkët për të parë dhe diskutuar së bashku. Ne diskutuam gjithçka, rishikuam gjithçka. Kemi diskutuar, nuk kam bërë analizën time. E dija dhe ai e dinte që duhej të shiheshim. Ai kujdeset për veten dhe në nivelin atletik është i nivelit të lartë. Nuk kam pasur asnjë problem me të, por nga ana njerëzore është pjekur. Ai ka një dëshirë për jetën, buzëqesh dhe është më i plotësuar. Ashtu si unë, ne kishim nevojë të shiheshim përpara se të ishim në ekipin e Francës. Përtej cilësisë, ky grup ka një gjendje të mirë shpirtërore. Nuk ka ego.”

Zidane si pasardhës i mundshëm

“Unë zura vendin e Laurent Blanc-it, dikush do ta zërë vendin tim. Do të jetë Zizou apo një tjetër. Nuk është fakti që më pëlqen apo jo, duhet të plotësohen kushtet.

Giroud mungon në skuadrën e Francës

“Ajo që mund të them është se Olivier Giroud ka një situatë më të mirë sot se para Euros ku koha e tij e lojës u zvogëlua. Ka zgjedhje emocionale, zgjedhje njerëzore dhe zgjedhje sportive.

E ardhmja e Mbappes

Kylian do të zgjedhë, është zgjedhja e tij. Që të qëndrojë në Paris nuk është problem. Ai kishte synime të mira për Europianin. Duke dashur të bëjë shumë mirë, ai nuk pati sukses. Ai e ka vendosur shifrën aq lart sa nëse shënon tre gola në një ndeshje, duhet të shënojë të paktën tre në ndeshjen tjetër.

E ardhmja e tij në krye të Bluve

“Nuk e di. Sinqerisht, nuk e di. Nuk më intereson. Është presidenti im ai që vendos. Ai dhe i fundit që do të vendosë është presidenti. Ai do të vendosë. Unë nuk duhet të .e pa zgjatur akoma, keshtu eshte. Kontrata me e rendesishme eshte kontrata e besimit. /albeu.com/