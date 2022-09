Juventusi e nisi “rrufeshëm” ndeshjen ndaj Benficas duke kaluar në avantazh që në minutën e 5 me Milik, mirëpo minutat në vazhdim nuk kanë treguar një dominin të “bardhezinjve”.

Pak para fundit të pjesës së parë, miqtë kanë arritur të barazojnë Joa Marion.

Portugezi u tregua i saktë nga pika e bardhë e penalltisë në minutën e 44./albeu.com

Joao Mario scoring and cupping his ears at Juve fans 😭😭😭

