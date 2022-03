Milan, sipas TuttoSporti do të ishte më afër për të marrë shërbimet e një tjetër sulmuesi me kosto zero, në këtë rast, Divock Origi, nga Liverpooli.

Përveç kësaj, siç theksojnë mediat e lartpërmendura, ka pasur një interes më të madh nga Belotti për të zbritur në Milano sesa anasjelltas.

Kapitenit i përfundon kontrata këtë verë dhe e ardhmja e tij duket larg Torinos. /albeu.com/