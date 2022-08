Belotti kalon nga Valencia dhe ulet në Romë

AS Roma i ka dhënë një goditje të rëndë Valencias, e cila tashmë po fërkonte duart duke menduar për nënshkrimin me kosto zero të Andrea Belottit. Reprezentuesi me Italinë, pa ekip që nga përfundimi i kontratës me Torinon më 30 qershor, më në fund ka pranuar ofertën e klubit Giallorosso.

Mourinho donte një sulmues të nivelit të lartë për të konkurruar me Abrahamin dhe ai tashmë e ka një të tillë. Transfertë e lirë dhe niveli i parë, pasi golashënuesi italian ishte një nga më të kërkuarit në treg.

Belotti nënshkruan për tre sezone, deri në verën e vitit 2025, dhe do të ketë një pagë prej 2.8 milionë euro. Padyshim një goditje për Gattuso, i cili ishte plotësisht i sigurt në shtimin e ish-Torinos, të cilin e thirri personalisht dhe u bind praktikisht./albeu.com