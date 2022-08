Në ditët në vijim, Roma pritet të njoftojë nënshkrimin e Andrea Belottit, anëtari i fundit i dizenjuar nga Mourinho.

Marrëveshja do të bëhet zyrtare në të njëjtat orë në të cilat Eldor Shomurodov do të kalojë te Bologna, e cila tani i ka fituar garën me Torinon.

Tiago Pinto do të kërkonte një transferim në formë huazimi me detyrim blerjeje, por palët po bien dakord për një zgjidhje të ndërmjetme./albeu.com