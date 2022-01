Bayerni shkatërron Herthan e Berlinit dhe forcon pozitat në krye (VIDEO)

Bayern Munich u përballe në trasnfertë me Herthan e Berlinit në kuadër të javës së 20 të Bundesligës.

“Bavarezët” arritën të zhbllokonin rezultatgin në minutën e 25 me mesfushorin Tolisso dhe pak para fundit të pjesës së parë, Muller do të shënonte edhe golin e dytë.

Në pjesën e dytë do të ishte sërish Bayerni ai që do të dominonte më së shumti lojën ku arrinë të vulosë gjithçka në minutat 75 dhe 79’ me Sane dhe Gnabry që e çojnë në 4 numrin e golave.

Vendasit do të arrinin të shënon një gol nderi në minutën e 81 me Ekkelenkamp. r.t/albeu.com