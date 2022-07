Bayerni fiton Superkupën, mposht Leipzig mes “drithërimave” (VIDEO)

Bayern Munich ka fituar Superkupën e Gjermanisë, pasi ka mposhtur me rezultin 3-5 Leipzig.

“Bavarezët” u duk sikur e mbyllën finalen që në 45 minutat e para, pasi shënuan plot 3 gola .

Ndeshja u zhbllokua që në minutën e 14 me talentin Musiala, ndërsa në minutën e 31 do të ishte radha e Sadio Mane, i cili dyfishon rezultatin.

Në fundin e pjesës së parë, anësori Pavard, do të shënonte edhe golin e tretë, duke e çuar skuadrën e tij në pushim me avantazhin e trefishtë.

Pjesa e dytë nis me një Leipzig më insistues, që arrin të ngushtojë rezultatin në minutën 60 me Halstenberg.

Vetëm gjashtë minuta më vonë, Bayerni shënon edhe golin e katërt me Serge Gnabry dhe u duk se gjithçka u mbyll.

Mirëpo nuk do të rezultonte e tillë, pasi Leipzig provon gjithçka dhe ai del të shënojë në te 77′ me Nkunku dhe në 89′ ndeshja do të rihapej sërish pasi Olmo shënon edhe golin e tretë.

Minutat e mbetura ishin dramatike sidomos për Bayernin që rrezikoi një ndeshje që e kishte në dorë, derisa Sane do të shënonte edhe golin e 5 në minutën e 90+8.

Super ndeshja përfundoi me rezultatin 3-5, me Bayernin që ngriti lart trofeun e Superkupës./albeu.com