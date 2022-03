Bayern Muncih ka filluar të tregojë një interes për anësorin e klubit italian, Denzel Dumfries.

Sipas “Sport Bild”, gjermanëve i ka pëlqyer performanca e anësorit holandez këtë sezon me Interin.

Në fillim Dumfries e pati të vështirë të ambientohej me zikaltërit por me kalimin e kohës ai u përshtat shumë mirë me kampionët në fuqi./ h.ll/albeu.com