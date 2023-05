Bayern Munchen “shpërblen” Kahn dhe Salihamidzic menjëherë pas titullit kampion, i pushon nga puna

Bayern Munich ka shkarkuar Oliver Kahn dhe Hasan Salihamidzic menjëherë pas fitimit të titullit kampion, raporton Bild.

Ndërkohë specialisti i merkatos, Fabrizio Romano, bën të ditur se Jan-Christian Dreesen do të jetë CEO i ri i bavarezëve, ndërsa Kahn nuk ishte i pranishëm ditën e sotme në stadium.

Më parë, Kahn dhe Salihamidzic u kritikuan për vendimin e tyre për të shkarkuar Julian Nagelsmann.

🚨 BREAKING: Bayern Munich have sacked both Oliver Kahn and Hasan Salihamidzic.

(Source: @kicker) pic.twitter.com/9jo80bRjJA

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) May 27, 2023