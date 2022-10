Bastoni tallet me Barçën duke postuar pamje me karrocë dore: Të luash në Camp Nou nuk është stresuese (VIDEO)

Alessandro Bastoni, i cili zemëroi tifozët e Barcelonës me një foto pas fitores 1-0 të Interit në Milano kundër Barcelonës në ndeshjen e parë.

Pas barazimit të ndjeshëm 3-3 në Camp Nou, Bastoni është tallur përsëri në një farë mënyre me Barcelonën.

“Të luash në Camp Nou nuk është aspak stresuese”, ndau Bastoni duke postuar një video në Instagram, ku shfaqet Barella në një karrocë dhe Dimarco që është duke e shtyrë./ h.ll/albeu.com

Alessandro Bastoni on IG:

“Playing at Camp nou is not stressful at all, Barella 25 years old”. 😂😂 pic.twitter.com/AQFJJB2iME

— FCIM PICTURES 📸🎨 (@FCIM_Pictures) October 13, 2022