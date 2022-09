Basti i rrezikshëm i PSG-së

Pavarësisht se rezultatet dhe loja shkëlqejnë, marrëdhënia brenda drejtuesve sportiv të PSG-së duket të jetë shumë e tensionuar.

Siç thekson L’Equipe, përplasja e fundit kishte si protagonist Carlos Soler, një nënshkrim krejt i ri i parisienëve. Dhe është se, oferta që përgatiti Luis Campos dhe ajo që mori Valencia nga Antero Hernique ishin shumë të ndryshme, me portugezin që ofronte një huazim me opsion blerje. Një tjetër operacion, si ai i Milan Skriniar, i frustruar, nuk i pëlqeu as ish dejtorit të Lille.

Operacioni i komplikuar i shitjeve

Në orët e fundit të merkatos së verës, largimet po ndodhnin te PSG, me parisienët që njoftonin shitjet dhe transferimet të Christophe Galtier. Kështu, skuadra franceze mund të marrë 80 milionë euro nëse plotësohen të gjitha opsionet e blerjes për transferimet.

Leandro Paredes do të ishte shitja më e madhe, së bashku me Diallo, duke lënë secili 25 milionë euro në arkën e Parisit. Për Georginio Wijnaldum, i cili është dëmtuar prej kohësh, Roma mund të paguajë 8 milionë euro nëse kualifikohet në Champions League. Nga ana e tyre, Eintracht do të paguante 6 milionë euro për Dina Ebimbe, ndërsa Sunderland do të paguante 5 milionë për Edouard Michut.

Megjithatë, PSG-ja është dashur të bëjë pjesën e saj për të nxjerrë lojtarët e tyre jashtë, duke mbuluar një pjesë të madhe të pagës në shumicën e rasteve. Kështu, ata do të paguajnë 80% të pagës së Julian Draxler, tani në Benfica, 60% të Kurzawas (Fulham) ose 40% të Wijnaldum. Dhe pa marrë parasysh daljet e Keylor Navas apo Mauro Icardit. /albeu.com/