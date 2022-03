Bashkëpronarja e Newcastle mbron Roman Abramovich

Amanda Staveley, një biznesmene britanike me lidhje të forta me Lindjen e Mesme, e cila luajti një rol vendimtar në blerjen e Newcastle nga tre kompani – Fondi i Investimeve Publike (PIF) i Mbretërisë së Arabisë Saudite, PCP Capital Partners (që i përket Staveley ) dhe RB Sports & Media (një kompani e grupit Reuben Brothers) – duke u bërë bashkëpronar i klubit të Anglisë Verilindore, në deklaratat në Samitin e Biznesit të Futbollit Financial Times, doli në mbrojtje të oligarkut rus Roman Abramovich, shkruan albeu.com.

Sipas biznesmenes, pronari i Chelsea (i cili ka marrë tashmë disa propozime për blerjen e klubit për rreth dy miliardë euro), i cili nxori në shitje emblemën e Londrës pasi Rusia pushtoi Ukrainën, e cila gjeneroi sanksione nga e gjithë perëndimi “u trajtua në mënyrë të padrejtë”.

Amanda Staveley shkoi më tej dhe, para audiencës, minimizoi çështjet që çuan në vendimin e Roman Abramovich.

“Ne gjithmonë do të kemi çështje gjeopolitike. Kjo botë nuk do të ndalojë kurrë së pasuri probleme, e di që është shumë e vështirë dhe jam shumë e trishtuar që dikush [Roman Abramovich] sheh një klub futbolli [Chelsea] të larguar prej tij për shkak të një marrëdhënieje që mund të ketë me dikë [Vladimir Putin]. Nuk mendoj se është veçanërisht e drejtë, të jem i sinqertë”, u ankua 48-vjeçarja angleze, e martuar me Mehrdad Ghodoussi, një agjent financiar britaniko-iranian. /albeu.com/