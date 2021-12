ZYRTARE/ Barcelona: Nesër Aguero në konferencë (FOTO LAJM)

Barcelona ka lëshuar një deklaratë ku konfirmon se të mërkurën në orën 12:00 do të ketë një konferencë për shtyp nga Sergio Aguero për të sqaruar të ardhem e tij.

Thuhet se argjentinasi do të konfirmojë tërheqjen nga futbolli pasi pësoi një aritmi në ndeshjen kundër Alaves.

“Jëtë të mërkurë do të zhvillohet një konferencë nga Sergio Kun Aguero në ambientet e CAmp Nou për të shpjeguar të ardhmen e tij. Lojtari do të shoqërohet në këtë konferencë nga Joan Laporta”, thuhet në deklaratën e shkurtër./h.ll/albeu.com

❗ @aguerosergiokun will give a statement on his future from Camp Nou at 12pm CET on Wednesday December 15. The first-team football player will be joined by FC Barcelona president, Joan Laporta. pic.twitter.com/PcgpeuytCZ

— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 14, 2021