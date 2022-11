Barcelona tregon “dhëmbët” ndaj Osasunës, fiton më përmbysje me 10 lojtarë në fushë (VIDEO)

Barcelona ka arritur të mposhtë me përmbysje Osasunën në transfertë, edhe pse për gati 60 minuta ishte me një lojtar më pak në fushën e lojës, pasi Lewandowski u ndëshkua me kartonin e dytë të verdhë në minutën e 31.

Ndeshja u zhvillua në kuadër të javës së 14 të La Liga-s, ndërsa ndeshja nisi menjëher me gol për vendasit, pasi shënuan me Garcia në minutën e 6.

Gjithçka do të vështirësohej ndjeshëm për ekipin e Xavit, kur sulmuesi kryesor Leva do të ndëshkohej me kartonin e dytë të verdhë në minutën e 31, duke lënë skuadrën me 10 lojtarë.

Fundi i pjesës së parë do të rezervonte edhe një tjetër karton te kuq për “katalanasit”, por këtë herë ishte Pique që do të ndëshkohej nga stoli.

Pjesa e dytë nis ashtu sic dëshironte Xavi, gol që në minutën e 48 me Pedrin duke barazuar rezultatin.

Ndërrimet do të ndikonin po ashtu në minutat në vazhdim, pasi inkuadrimi i Fati dhe Raphina do ta bënin më të rrezikshëm ekipin mik.

Pesa minuta nga fundit i takimit, Rafinha do të shënonte golin e dytë dhe të përmbyësjes për ekipin e tij, duke ngrirë buzëqeshjen në Madrid që po shpresonte të një “ngecje” e kundërshtarëve të tyre.

Momentalisht Barca renditet në vendin e parë me 37 pikë, 5 me shumë se Real Madridi që ka një ndeshje më pak.

Shikon KËTU golat e ndeshjes./albeu.com