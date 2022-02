Barcelona tashmë e di çmimin që duhet të paguajë për Kalidou Koulibaly

Shtypi katalanas vuri në dukje një lojtar napolitan që kishte mahnitur Xavi.

Ky është Kalidou Koulibaly , kapiteni I Senegal dhe kapiteni i radhës i Napolit kur Lorenzo Insigne do largohet nga klub në fund të këtij sezoni.

Aurelio De Laurentiis kërkon 70 milionë euro

Për të marrë shërbimet e senegalezit, Barça do të duhet të lirojë portofolin e saj. Dhe është se, siç thekson Mundo Deportivo, Aurelio De Laurentiis është një negociator i shkëlqyer dhe nuk do të lejojë që Koulibaly të largohet pa një pagesë prej 70 milionë eurosh për mbrojtësin 30-vjeçar me përvojë.

Në verën e fundit, Napoli ka refuzuar ofertat nga skuadra të mëdha si PSG dhe Manchester City. Megjithatë, koha është kundër De Laurentiis, i cili mund të detyrohet të shesë lojtarin e tij për të mos e humbur me kosto zero.

Në fakt, sipas shtypit italian, napolitanët do të kishin vënë syrin te Bremer, nga Torino, për të zëvendësuar qendërmbrojtësin. /albeu.com/