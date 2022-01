Barcelona “parakalon” Real Madridin dhe mbyll marrëveshjen me Kessie

Barcelona po ecën me shumë sens në merkato dhe sipas asaj që theksojnë nga Italia, Franck Kessie do të kishte mbyllur një paramarrëveshje me katalanasit. Reprezentuesi afrikan ka qenë në gojën e të gjithëve muajt e fundit pasi duke mos rinovuar kontratën me Milanin ai do të bëhet një nga agjentët e lirë më të kërkuar.

Në parim, gjithçka tregonte se Real Madrid, PSG apo Tottenham do të ishin destinacionet e tij më të mundshme, por drejtuesit sportiv Blaugrana nga hijet kanë arritur të vënë në binarë atë që mund të jetë një nga nënshkrimet e verës.

Kësaj duhet shtuar se operacioni do t’i përshtatej nevojave ekonomike të Barcelonës pasi mbërritja me letrën e lirisë nuk do të thotë disbursim për arkën e varfëruar të klubit.

Kessie në moshën 25-vjeçare është thirrur të jetë zëvendësuesi i gjeneratës së Sergio Busquets, i cili këtë sezon ka treguar shenja se është në fund të karrierës së tij. Sido që të jetë, gjithçka do të ishte në mungesë të konfirmimit, por kjo tregon se mesfushori do të bëhet nënshkrimi i parë i Barcelonës për vitin e ardhshëm.r.t/albeu.com