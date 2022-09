Barcelona nuk mendon të vazhdojë gjatë me Bellerin, fokusohet tek Trent Alexander- Arnold

Sipas informacioneve të Todofichajes, Arnold është objektivi i madh i Barcelonës për të përforcuar krahun e djathtë.

Barcelona u përpoq gjatë merkatos që lam pas që të mbyllte ardhjen e Azpilicuaetas, por në fund iu desh të kënaqej me një zgjidhje urgjente si ajo e Hector Bellerin.

Do të duhet të ndryshojnë shumë gjëra në mënyrë që ish-lojtari i Betis të vazhdojë në Camp Nou edhe vitin e ardhshëm, ndaj anglezi është alternativa e preferuar e blaugranave.

Me një kontratë në fuqi deri në qershor 2025, Liverpool e vlerëson lirimin e tij me një minimum prej 80 milion €, një shumë që ata do të përpiqen ta ulin duke përfshirë një lojtar në operacion./albeu.com