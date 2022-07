Barcelona nuk ka të ndalur, pranë marrëveshjes me Bayern për Lewandowski

Sot është dita e tretë që Robert Lewandowski shkon me vonesë në stërvitje me Bayern Munich.

Polaku e ka patur si një shenjë protest këtë veprim, për t’i bërë me dije klubit gjerman se ai dëshërin largimin në drejtim të Barcelonës.

Pak çaste më parë, gazetari i njohur italian i futbollit, Fabrizio Romano, ka raportuar se Barcelona ka dorëzuar ofertën zyrtare në drejtim të Bayern-it për Lewandowski. Drejtuesit spanjollë janë në kontakte direkte me agjentin e lojtarit, Zahavi, dhe thuhet se marrëveshja totale do të vijë brenda pak ditësh.

Robert Lewandowski deal. Barcelona new official bid set to be submitted, all parties are in direct contact now including his agent Zahavi to reach full agreement. 🚨🇵🇱 #FCB

Lewandowski insisted with Bayern in the last 24h to join Barça as soon as possible. Key stages. pic.twitter.com/s8lVBxuPmF

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 15, 2022