Rastet te Barcelona me Covid-19 nuk kanë të ndalur.

Presidenti i klubit, Joan Laporta rezultoi pozitiv me Covid-19.

Kjo është bërë e ditur nga blaugrana, duke saktësuar se numri një i klubit nuk do të udhëtojë me skuadrën as në Linares (për xhiron e 32-të të Kupës së Mbretit) dhe as në Granada (për ndeshjen e LaLiga)./ h.ll/albeu.com