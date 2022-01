Barcelona në “ankth”, Manchester City kërkon yllin e klubit

Tifozët e Barcelonës mund të kenë menduar se klubi kishte mjaftueshëm për t’u shqetësuar tashmë, por Manchester City tani është i interesuar për nënshkrimin e Gavi.

17-vjeçari ka shkëlqyer që kur debutoi për klubin, duke u bërë një lojtar i rregullt i ekipit të parë në Camp Nou nën drejtimin e Xavi Hernandez dhe madje u emërua në skuadrat e Spanjës të Luis Enrique.

Tani, “El Nacional” po raporton se kampionët e Premierligës po nuhasin përreth dhe janë të etur për të paguar klauzolën e tij të lirimit prej 41.75 milionë paund, rreth 50 milionë euro.

Nevoja e Barcelonës për të sjellë para është e njohur mirë dhe klubi duhet të ristrukturojë shpenzimet e pagave në mënyrë që të regjistrojë nënshkrime të reja. Siç qëndrojnë gjërat, ata nuk janë në gjendje të regjistrojnë Ferran Torres si lojtar të ekipit të parë për shkak të mungesës së hapësirës për të manovruar brenda kufijve të pagave të LaLiga-s.

Gjithashtu raportohet se City i Pep Guardiolës do të lëvizë për lojtarin nëse krijohet mundësia, ndërsa Gavi është lidhur me një kontratë të re me Barcelonën. Xavi, duke folur në konferencën e tij për shtyp të premten, tha se klubi duhet të shikojë situatën aktuale të pagave përpara se të mund t’i bëhet një ofertë e re Gavi dhe të rinjve të tjerë.

City e sheh spanjollin si një nënshkrim të mundshëm afatgjatë, duke e parë atë si një përshtatje të përsosur përkrah Kevin De Bruyne dhe pjesës tjetër të mesfushës së tyre./ h.ll/albeu.com