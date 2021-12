Barcelona kërkon Dele Allin

Barcelona po përjeton një nga momentet më të këqija në historinë e saj të fundit dhe për momentin është shumë e vështirë të arrish suksese evropiane. Në deklaratat e tij të fundit Xavi ka bërë të qartë se kjo skuadër nuk jep për më shumë dhe Blaugranasit janë të detyruar të shkojnë në merkato për t’u forcuar.

Një nga objektivat kryesore të menaxhmentit sportiv është të përshpejtojë operacionin e daljes dhe kjo është që ata duhet të lëshojnë çakëll për të fituar diferencë financiare. Përveç kësaj, klubi do të duhet të kërkojë zgjidhje në treg që nuk përfshijnë shpenzime të mëdha financiare dhe hedhjet e Kryeministrit janë ato që po tingëllojnë më shumë për të mbërritur në Barcelonë.

Burime pranë TodoFichajes nuk konfirmojnë se Dele Alli është një nga emrat që ata do të mendonin. Reprezentuesi anglez ka parë që roli i tij kryesor në këto dy sezonet e fundit ka rënë në mënyrë drastike dhe ai do të kërkonte një vend të ri për të rifilluar karrierën e tij.

Nga Londra ata e dinë se është një detyrë e vështirë për të mbyllur një shitje sot dhe opsioni për t’u larguar në huazim po fiton fuqi. Barcelona tashmë ka bërë kontaktin e parë me Tottenhamin dhe ndjenjat kanë qenë më se pozitive.

Vullneti i tre palëve është të arrihet një marrëveshje dhe tani pengesa kryesore do të ishte që një pjesë e pagës të marrë përsipër çdo klub . Duhet mbajtur mend se pagesat angleze aktualisht arrijnë në 6 milionë euro, një shifër që për momentin do të ishte e papërballueshme nëse nuk do të kishte dalje të konsiderueshme. /albeu.com