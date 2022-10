Barcelona ka gjetur një zëvendësues për Busquets në Premier League

Barcelona është e interesuar për nënshkrimin e mesfushorit të Chelsea, N’Golo Kante. Lajmin e bën të ditur Relevo.

Vini re se klubi katalanas po kërkon në mënyrë aktive një zëvendësues për mesfushorin Sergio Busquets, të cilit kontrata e punës skadon në fund të sezonit aktual. Sipas mediave, lojtari do të vazhdojë karrierën e tij në MLS. Kujtojmë se edhe Kante i përfundon kontrata me klubin londinez në verën e vitit 2023.

Barcelona është e dyta në Ligën Spanjolle me 28 pikë pas 11 javësh. Në turin e ardhshëm, Barcelona do të luajë jashtë fushe me Valencian, takimi do të zhvillohet më 28 tetor në orën 21:00. /G.D albeu.com/