Barcelona jep dritën jeshile për t’iu “qepur” dyshes 80 milionëshe të Chelsea

Klubi i futbollit Barcelona është duke kërkuar tregun për talentet sulmuese me trajnerin e ri Xavi Hernandez të etur për të bërë shtesa kur të hapet dritarja e transferimeve në janar. Klubi katalanas është lidhur me një numër lojtarësh, me dyshen e Chelseat, Timo Werner dhe Hakim Ziyech, të përmendur si objektiva të mundshëm në më shumë se një rast.

Werner dhe Ziyech, të cilët iu bashkuan Bluve për një total prej 80 milionë funtesh verën e kaluar, e kanë pasur të vështirë të kenë një vend titullari këtë sezon dhe u është dashur të mjaftojnë me stolin. Dy lojtarët kanë kontribuar me gjashtë gola në të gjitha garat mes tyre dhe nuk ka gjasa të hyjnë në formacionin titullar nëse Chelsea nuk është i rrethuar me dëmtime.

Sipas botimit spanjoll Sport , Barcelona është e prirur të shqyrtojë mundësinë e nënshkrimit të dyshes. Gjigantët spanjollë u penguan një herë, por Chelsea thuhet se është i hapur për të zhvilluar bisedime për të kuptuar nëse një marrëveshje mund të arrihet përpara afatit kalimtar të janarit.

Werner dhe Ziyech kanë më shumë se tre vjet të mbetur në kontratat e tyre përkatëse dhe nuk do të jenë të largohen pas një çmim të arsyeshëm. Problemet financiare të Barcelonës ka të ngjarë të kufizojnë shpenzimet e tyre në janar dhe mbetet për t’u parë nëse ata mund të bindin blutë që të bien dakord për një marrëveshje huazimi me një opsion për ta bërë marrëveshjen të përhershme verën e ardhshme. /albeu.com