Barcelona gjithashtu ëndërron për Rudiger

Duke menduar të përforcojë skuadrën e saj për verën e ardhshme me futbollistë më të mirë, përveçse provon Haaland-in, Barcelona ka hyrë në ofertë edhe për Antonio Rüdiger, i njëjti lojtar që ka përjashtuar Real Madridin sepse nuk mund të supozojnë pretendimet ekonomike të qendërmbrojtësit, duke i dhënë fund kontratës me Chelsea.

Në të njëjtën situatë si me norvegjezin, Barcelona është në treg, siç e njohu Laporta dhe e konsideron një mundësi unike për të shtuar një mbrojtje të garancive me kosto zero. Megjithëse prioriteti ishte De Ligt, gjithashtu nga portofoli i Raiolës, ata nuk mund të supozojnë pagesën e 120 milionë eurove që do të kushtonte transferimi i tij, ndaj Alemany ka propozuar ta provojë me Rüdiger.

Nëse nënshkrimi është me kosto zero, mund t’i ofrohet një kontratë më e mirë mbrojtësit, megjithëse realiteti është se ambienti i futbollistit kërkonte 12 milionë euro në sezon, një shifër që do të ishte e parealizueshme për katalanasit për momentin.

Me Bayern Munich dhe PSG në një situatë të pamposhtur ekonomike dhe me Chelsean që pret të përpiqet të mbyllë një përmirësim të kontratës, opsionet e Barcelonës janë thjesht një anekdotë dhe është se ky interes për të vetmin që përfiton është agjenti i qendrës gjermane për të. presion dhe për të marrë kushte më të mira, ose duke menduar për një rinovim ose me një klub tjetër të interesuar dhe të trajnuar financiarisht. r.t/albeu.com