Barcelona: Gavi u dërgua në spital i tronditur (FOTO LAJM)

Bellerín goditi topin dhe djaloshi mori fuqinë e plotë të topit në fytyrë.

Përplasja e Barcelonës me Betisin në ligë zgjati vetëm 32 minuta për Gavi. Adoleshenti mori një topi të ashpër në fytyrë, i goditur nga Héctor Bellerín dhe teksa u rrëzua, koka e tij goditi këmbën e mbrojtësit të Betis.

Ai u trajtua nga stafi mjekësor jashtë fushës dhe u përpoq të vazhdonte, por pësoi ndërprerje ndërsa përpiqej të rikuperonte një top. Ai u ndoq përsëri nga mjekët, të cilët vendosën ta largonin nga fusha me barelë dhe me një jakë mbrojtëse të qafës. Ai u shtrua në spital si masë paraprake./h.ll/albeu.com

LATEST NEWS | Gavi was taken to the hospital in accordance with protocol after becoming dazed during today’s game #BarçaBetis pic.twitter.com/p8ZCbIcNfF

