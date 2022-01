Barcelona e pafat, Ansu Fati dëmtohet sërish dhe mungon gjatë

Barcelonës nuk po ecën aspak mirë përsa i përket dëmtimeve në këtë sezon dhe sikur të mos mjaftonin rezultatet e dobëta do të vazhdojë të bëjë edhe disa kohë pa shumë prej lojtarëve të saj më të mirë.

Listës së gjatë të dëmtimeve i është shtuar edhe Ansu Fati që në ndeshjen e Kupës së Mbretit ndaj Athletic Bilbaos sfidë në të cilën Barcelona u eliminua, pësoi një dëmtim në kofshën e majtë dhe për këtë arsye do të mungojë për disa kohë.

Barcelona ka bërë me dije se pas disa ditësh Ansu Fati do t’u nështrohet të tjera analizave për të përcaktuar shkallën e dëmtimit por gjasa janë që talenti nga Guinea Bissau të mungojë për të paktën 2 muaj, një mungesë të cilën Barcelona do ta vuajë shumë.