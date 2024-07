Barcelona e gatshme t’i ndajë rrugët me lojtarin që e transferoi verën e kaluar, Flick ka tjera plane

Barcelona është e interesuar të shesë qendërmbrojtësin Inigo Martinez këtë verë me udhëzimet e trajnerit Hansi Flick, i cili i ka sytë te një tjetër mbrojtës.

Gjigantët spanjollë po përpiqen të regjistrojnë lojtarë dhe po përballen me probleme financiare, duke i bërë ata të kërkojnë të shesin disa lojtarë.

Skuadra nënshkroi falas me mbrojtësin spanjoll verën e kaluar, por mbrojtësi me përvojë nuk arriti të vuloste autoritetin e tij në ekipin e parë. Marca tani raporton se klubi është i interesuar të shesë 33-vjeçarin, kontrata e të cilit me klubin do të skadojë në vitin 2025.

Mediumi shton më tej se Hansi Flick dëshiron të riintegrojë ish-lojtarin e Manchester City, Eric Garcia në skuadrën e tij për sezonin e ardhshëm.

Garcia e kaloi sezonin 2023-24 në huazim te Girona, ku i ndihmoi ata të përfundonin në vendin e tretë dhe të arrinin kualifikimin në Ligën e Kampionëve për herë të parë në historinë e tyre.

Garcia bëri 33 paraqitje për Girona gjatë sezonit të tij të huazimit, 32 prej të cilave në La Liga. 23-vjeçari shënoi pesë gola për klubin katalanas teksa luante rregullisht, duke u konsideruar si i tepërt në planet e Xavit.

Inigo Martinez u shfaq 25 herë në të gjitha garat për Barcelonën sezonin e kaluar, shpesh duke e gjetur veten pas lojtarëve si Andreas Christensen dhe madje edhe 17-vjeçarit Pau Cubarsi. Ish-lojtari i Bilbaos dështoi të bënte përshtypje për klubin dhe ka një të ardhme të pasigurt, si rezultat.

Flick thuhet se është një adhurues i shkathtësisë së Garcias, duke parë se ai është në gjendje të luajë edhe në mesfushë.