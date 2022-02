Barcelona do të japë gjithçka për të pasur Haaland

Pas nënshkrimeve të Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traore dhe Aubameyang, Barcelona do të ketë përcaktuar tashmë objektivin e radhës për të përforcuar skuadrën.

Shumë i lakmuar nga disa klube të mëdha evropiane, Erling Haaland dëshirohet nga struktura e udhëhequr nga Joan Laporta, i cili përcaktoi se nënshkrimet e bëra në merkaton e kaluar dimërore nuk mund të komprometonin objektivin kryesor të verës së ardhshme të bindin norvegjezin të shkojë në Katalonjë.

Në një marrëveshje që disa muaj më parë mund të dukej e pabesueshme, duke pasur parasysh problemet financiare që po kalon klubi, e sigurt është se, sipas Sport , Blaugrana do të jetë në garë për të siguruar nënshkrimin e sulmues i ri nga Borussia Dortmund. Largimi i menjëhershëm i lojtarëve si Dembele, Depay, Luuk de Jong apo Sergi Roberto janë disa nga atutë që zyrtarët katalanas kanë në mëngët për të ulur pagën, si dhe të ardhurat e reja nga sponsorët, të cilat mund t’i japin Barcelonës të nevojshme muskul financiar për “Operacionin Haaland”.

Në këtë kuptim, Xavi Hernandez është i qartë: trajneri e merr si prioritet punësimin e sulmuesit norvegjez, duke besuar se ai do të jetë në gjendje të sjellë energji dhe konkurrencë të re në grupin e punës, përveç stimulit që do të sjellë për tifozët. I vetëdijshëm për synimet e trajnerit, presidenti Joan Laporta ka intensifikuar takimet me agjentin e lojtarit, Mino Raiola, i cili garantoi se Haaland do të marrë një vendim vetëm në prill, duke u siguruar që zgjedhja të mos bazohet në vlera ekonomike. /albeu.com/