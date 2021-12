Barcelona dëshiron të rinovojë me Gavi-n deri në 2028

Edhe pse rinovimi i Gavi nuk mund të përfundonte para fundit të këtij viti, gjithçka tregon se para marsit të ardhshëm Barcelona do të shpallë me bujë të madhe përmirësimin e kontratës së një prej futbollistëve të saj më të mirë sot.

17-vjeçari, autor i golit të fitores ndaj Elches këtë të shtunë, i përfundon kontratën aktuale në vitin 2023, por të dy palët tashmë janë në bisedime për ta zgjatur edhe për pesë sezone të tjera, që do të thotë se talenti i akademisë do të nënshkruajë një kontratë me datë skadence 30 qershor 2028, një nga më jetëgjatët.

Paraqitja e futbollistit i ka habitur të gjithë dhe duke qenë një ndërkombëtar absolut me Spanjën, ishte koha për të rishikuar së shpejti dosjen e tij, pasi janë disa klube të mëdha që kanë marrë në sy, si Bayern apo Chelsea, ndër të tjera.

Lojtari nuk mendon për një ekip tjetër që nuk është Barcelona, ​​por me këshilla të mira nuk dëshiron t’i thotë po propozimit të parë që i vihet në tryezë. /albeu.com