Barcelona arrin akordin me Leeds për Raphinha

Barcelona dhe Leeds kanë arritur marrëveshjen për transferimin e Raphinhas, me klubin anglez që më në fund ka pranuar propozimet e katalanasve.

Bisedimet kishin ngecur për disa ditë pasi skuadra e Premier League priste një ofertë zyrtare nga Blaugrana dhe ata po kërkonin garanci për pagesat përpara se të pranonin ofertën.

Katalanasit kishin përgatitur një ofertë që besohet të jetë 55 milionë euro plus 20 milionë shtesë të lidhura me performancën, duke e vendosur ofertën e klubit katalanas në një park të ngjashëm me ato që Leeds kishte tashmë në tavolinë, si për shembull nga Chelsea.

Negociatat mes Leeds dhe Barcelonës ishin zhvilluar tashmë për të arritur në ato shifra, por më pas kjo e fundit duhet të specifikojë detajet e variablave dhe të paraqesë ofertën e tyre zyrtarisht, gjë që tani e kanë bërë./ h.ll/albeu.com