Barcelona aprovon rinovimin e Camp Nou, do të kushtojë 1,3 bilion paund (VIDEO)

Barcelona ka miratuar një rinovim prej 1.3 miliardë funtesh të Camp Nou pavarësisht se klubi është në krizë financiare.

Votimi i parë online u mbajt të dielën pasi plani u miratua me 42,693 anëtarë të klubit që mbështesin rinovimin e stadiumit. Një total prej 5,055 votuan kundër projektit, ndërsa 875 abstenuan.

Projekti do të financohet nga një hua nga palët e treta. Anëtarët kishin shprehur shqetësimet e tyre rreth aspektit financiar të planit, veçanërisht duke pasur parasysh se borxhi i klubit tashmë qëndron në më shumë se 1 miliard paund.

Projekti pritet të përfundojë në vitin 2025, ndërsa një pjesë e stadiumit do të mbyllet për sezonin 2022-23. Pastaj për sezonin 2023-24, Barça ka të ngjarë të luajë diku tjetër, potencialisht në stadiumin Olimpik në Montjuic. Rinovimet shpresojnë ta vendosin Nou Camp ‘në avangardën e teknologjisë’ ndërsa përgatiten ta zgjerojnë atë në një kapacitet prej 105,000 vendesh.

Një shtesë e madhe për stadiumin do të jetë një çati e mbuluar me 30,000 metra katrorë panele diellore. Dhe energjia e gjeneruar nga ato panele diellore do të fuqizojë një ekran 360 gradë i cili do të vendoset rreth pjesës së brendshme të stadiumit. /h.ll/albeu.com