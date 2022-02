Barça tashmë krenohet me “4 fantastiket” e saj

Pasi shijoi një ditë pushimi, Barça vazhdoi përgatitjet për ndeshjen e kësaj të diele kundër Atletico Madridit në Camp Nou dhe në stërvitje katër nënshkrimet e dimrit përkonin për herë të parë: Dani Alves , Ferran Torres , Adama Traoré dhe Pierre-Emerick Aubameyang .

Braziliani Dani Alves është rikthyer sot në stërvitje pas pjesëmarrjes me kombëtaren e tij dhe klubi ka shfrytëzuar rastin për të grumbulluar prurjet e reja, të cilët kanë pozuar së bashku para stërvitjes dhe kanë lënë një imazh të madh te Barcelona.

“The fantastic 4”, kanë publikuar nga Barça , duke iu referuar grupit të superheronjve të Marvel-it dhe bashkangjitur fotos së katër fytyrave të reja të merkatos dimërore.

Pasi u stërvitën së bashku për herë të parë, Alves , Ferran Torres , Adama Traoré dhe Pierre-Emerick Aubameyang mund të jenë në dispozicion të Xavi Hernández me synimin për ndeshjen kundër Atléticos , megjithëse me sulmuesin gabonez ata nuk duan të rrezikojnë me hyrjen e tij në ekip pas pasivitetit tuaj. /albeu.com