Barça përgatit ofertën përfundimtare për Lewandowskin

Negociatat finale synojnë të jenë të vështira dhe shifra përfundimtare duhet të jetë afër 40 milionë euro

Klubi Blaugrana këmbëngul se ata nuk do të paguajnë një çmim për sulmuesin ashtu siç dëshiron Bayern.

Pas shumë muajsh planifikimi, ka ardhur ora e fundit që Robert Lewandowski të bëhet lojtar i ri i Barçës.

Klubi gjerman nga që nuk dëshiron as të dëgjojë oferta, ka kaluar në kërkimin e një çmimi prej rreth 50 milionë euro, shifër që Barça e konsideron të tepërt.

Futbollisti tashmë ka arritur një paramarrëveshje për dy sezonet e ardhshme, me opsionin e një të treti. Shifrat janë rënë dakord prej muajsh dhe sulmuesi do të bëhet një nga më të paguarit në skuadër. Barça dëshiron që polaku t’i bashkohet disiplinës Blaugrana për të shkuar në turne në Shtetet e Bashkuara dhe të bëjë debutimin e tij në një treg që është me interes të veçantë për entitetin. Tashmë jemi në fazën e vërtetë finale. /albeu.com/