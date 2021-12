Barca do të pësojë humbje të mëdha financiare nëse nuk kualifikohet në Champions

Kostot e krizës financiare të Barcelonës janë portretizuar si në fushë ashtu edhe jashtë saj këtë sezon, dhe mund të ketë një goditje tjetër “mamuth” në të ardhmen e afërt me klubin të vendosur për një humbje të konsiderueshme financiare nëse ata vuajnë eliminimin nga Liga e Kampionëve në Mynih.

Barcelona e gjen veten në një situatë të rrezikshme teksa përballet me Bayern Munich në Allianz Arena të mërkurën. Aktualisht Blaugrana ndodhet në vendin e dytë në Grupin B, pas gjermanëve, por vetëm dy pikë më shumë se Benfica që përballet me Dynamo Kiev.

Në buxhetin e tyre para-sezonal, Los Cules kishte buxhetuar për të arritur të paktën në fazën çerekfinale të turneut, dhe dështimi për të përparuar edhe përtej fazës së grupeve do të nënkuptonte humbjen e 20.2 milionë eurove.

Kjo do të ishte një goditje e rëndë ekonomike për presidencën e Joan Laporta-s dhe dështimi për të siguruar paratë e fituara nga raundi i 16-të dhe paraqitja në çerekfinale do të dëmtonte gjithashtu shanset e klubit për të lëvizur për lojtarë në tregun e transferimeve në janar.

Për momentin klubi është në kërkim të vetëm lojtarëve që mund t’i sjellë në huazim.

Humbja prej 20.2 milionë euro do të zvogëlohej disi nëse Blaugranët bien në Ligën e Evropës, e cila, nëse do të mund ta fitonte disi turneun, do t’i siguronte një total prej 14.9 milionë eurosh.

Një arritje e tillë do ta kufizonte klubin në një humbje prej 5.3 milionë euro sipas buxhetit të përgatitur fillimisht. Edhe pse duhet thënë gjithashtu se sa më shumë para që klubi mund të gjenerojë përmes sponsorizimit ose suksesit në fushë, do të thotë një buxhet më i madh në të ardhmen për pagat./h.ll/albeu.com