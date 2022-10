Barça do të luajë ndeshjen më të rëndësishme të vitit superkompjuteri befasoi me parashikimin për ndeshjen me Bayernin

Të mërkurën, Barcelona do të luajë me Bayernin në javën e pestë të Ligës së Kampionëve. Rreshtimi në grup është i tillë që katalanasit nuk mund të humbasin në asnjë mënyrë kjo është e garantuar për t’i larguar ata nga play-offi i Champions League.

Duke pasur parasysh dobësinë e Victoria Plzen, Interi me siguri do të marrë tre pikë në ndeshjen në shtëpi me çekët në këtë rast, Barça nuk do të mjaftohet as me një barazim me Bayernin. Për të zënë vendin e dytë, katalanasit duhet të fitojnë të dyja ndeshjet e mbetura.

Natyrisht, ndeshja më e vështirë është kundër Bayernit. Skuadra që luan Xavi luan në shtëpi, por forma e shkëlqyer e Bayern dhe presioni psikologjik i një ndeshjeje kaq të rëndësishme pakësojnë avantazhin e stadiumit para ndeshjes.

Superkompjuteri FiveThitryEight vlerësoi shanset e katalanasve në lojën me gjermanët probabiliteti për të fituar është 39%. Çuditërisht, makina vlerëson fitoren e Bayernit me të njëjtën përqindje prej 39% kjo ndodh jashtëzakonisht rrallë. /G.D albeu.com/