Barça do portugezin, Guardiola përgjigjet: Ekipi ynë përbëhet nga Bernardo Silva dhe 10 lojtarë

Joan Laporta njoftoi se Barcelona dhe Manchester City do të luajnë një ndeshje bamirësie më 24 gusht në Camp Nou për të mbledhur fonde për kërkimin e ALS (sëmundje nervore, skleroza).

Juan Carlos Unzue dhe Pep Guardiola ishin gjithashtu të pranishëm dhe e ardhmja e Bernardo Silva u bë temë diskutimi. Presidenti i Barcelonës bëri shaka me mundësinë që ylli portugez ta luajë atë ndeshje si lojtar i Barcelonës.

Guardiola u përgjigj duke thënë se më 24 gusht në Camp Nou, City do të jetë “Bernardo Silva dhe dhjetë të tjerë”.

Në dhomë pati të qeshura, por më pas në konferencën për shtyp, Guardiola diskutoi edhe një herë për të ardhmen e lojtarit. Edhe pse ai dëshiron që Silva të qëndrojë në City, ai nuk do të përjashtonte një shitje të mundshme.

“Dy klube si Barcelona dhe Manchester City, emrat janë të ndryshëm, ka shumë prej tyre”, tha Guardiola.

“Për momentin mendoj se Bernardo do të vazhdojë me ne. Qëllimi ynë si klub është që ai të qëndrojë me ne, por gjithmonë kam thënë se nuk dua lojtarë që nuk duan të jenë me ne. Bernardo është i rëndësishëm dhe unë mendoj se ai do të qëndrojë. Është e vërtetë që ai mund të jetë me Barcelonën, nuk e di se çfarë do të ndodhë”.

Sa i përket Laportës, ai ka hedhur ujë të ftohtë mbi situatën.

“Më pëlqen të përfshij lojtarët më të mirë në Barcelonë, ne po punojmë shumë për të përmirësuar ekipin tonë”, tha Laporta.

“Njerëzit përgjegjës për këtë po flasin për lojtarët, dhe përtej një shakaje, nuk mendoj se ky është momenti i duhur. Ne po punojmë për ekipin më të mirë sezonin e ardhshëm”./ h.ll/albeu.com