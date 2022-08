Balotelli vazhdon me rënien e tij, ky është ekipi i tij i ri

Për shkak të kokës së tij të paparashikueshme dhe të çmendur, Mario Balotelli e ka parë atë të humbasë karrierën e shkëlqyer që mendohej për shkak të talentit të tij të konsiderueshëm.

Ende 32 vjeç, “Super Mario” definitivisht u largua nga ligat e mëdha, duke braktisur vitin e kaluar duke lënë Monzën e Silvio Berlusconit në Serinë B në atë kohë, por që aspironte të ngjitej, për të zbritur në ligën turke shumë më pak kërkuese si Adana Demirspor, e nënta sezonin e kaluar.

Tani, Balotelli po përshtatet edhe më shumë: ai do të shkojë në Sion në ligën edhe më pak konkurruese zvicerane. Sipas Fabrizio Romano, italiani ka nënshkruar deri në vitin 2024 dhe njoftimi zyrtar është i pashmangshëm pas kalimit të ekzaminimeve mjekësore.

Përplasja e fundit me trajnerin e tij, Vincenzo Montella, pas një ndeshjeje në ligën turke ku u desh të ndërhynin lojtarë të tjerë për të mos u përplasur, ka përshpejtuar largimin e tij. /albeu.com/

Mario Balotelli haciendo de las suyas. Se peleó con Vincenzo Montella, su entrenador en Adana Demirspor. Why always me?pic.twitter.com/UpjFbBWUDu

— VarskySports (@VarskySports) August 28, 2022