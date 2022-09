Ballkani e pëson në fund në “Fadil Vokrri” (VIDEO)

Ballkani ka nisur me barazim aventurën në “Conference League”.Skuadra kosovare pas arritjes historike të kualifikimi në garën evropiane, ka barazuar ndeshjen e parë të fazës së grupeve në stadiumin “Fadil Vokrri”.

Kampioni i Kosovës luajti ndaj Cluj me rezultat 1-1.Ballkani ishte skuadër më e mirë në fushë duke e kontrolluar ndeshjen me anë të posedimit të topit.

Golin e parë të takimit e shënuan ekipi nga Suhareka me kapitenin, Armend Thaqi.

Thaqi gjeti golin pas një goditje të fortë në zonën e 16’metërshit te kundërshtari në minutën e 65’të të takimit.

Krejt në fund, në minutën 90+1 të takimit, Yuri Matias realizoi golin e barazimit pas një tollovie në zonën e Ballkanit.