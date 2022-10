Aventura e tij te Real Madridi duket e përfunduar, dy opsionet e mundshme për Hazard

Eden Hazard me shumë gjasa po luan sezonin e fundit me Real Madridin dhe pasi ne mesin e sezonit ose maksimumi në fundin e tij bardhezinjtë synojnë ta kenë shitur pasi janë të zhgënjyer me paraqitjen e belgut.

Me Kupën e Botës para, shpresohet që Hazard të bëjë sadopak mirë në mënyrë që opsionet për të të shtohen.

Opsionet më të mira për futbollistin deri më tani duke tse vijnë nga Premier League.

Nga Anglia, Chelsea e vlerëson një rikthim të tij, por garës i bashkohet edhe Manchester United.

Nga Madridi janë gati të heqin dorë nga shërbimet e sulmuesit për 12 deri në 15 milion euro./albeu.com