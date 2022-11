Autoritetet detyrojnë lojtarët e Iranit të këndojnë himnin, tifozët shpërthejnë në lot (VIDEO)

Një episod i çuditshëm ka ndodhur në momenti kur Irani ishte duke kënduar himin kombëtar përpara fillimit të ndeshjes.

Në videon e bërë virale shiheni qartasi tifozët iranianë, të cilët qajnë me ngashëri ndërsa lojtarët iranianë këndojnë himnin kombëtar islamik të regjimit pasi ishin detyruar nga autoritetet iraniane ta bënin këtë përpara ndeshjes së sotme kundër Uellsit.

Ndërkaq, ky vendimin i autoriteteve iraniane nuk ka ndikuar në aspektin e tifozerisë, pasi spektatorët iranianë nuk mbajtën mëri ndaj lojtarëve, madje arritën të buzëqeshnin në fund e ndeshjes pas asaj fitoreje 2-0, mëse të merituar./ h.ll/abcnews.al

Iranian fans crying and booing loudly as the Iranian players sing the regime’s Islamist national anthem after having been forced by the Iranian authorities to do so ahead of today’s game against Wales.

The Iranian spectators hold no grudge toward players. pic.twitter.com/Nik10ZgqZq

— Visegrád 24 (@visegrad24) November 25, 2022