Austria mund Poloninë dhe hedh një hap drejt kualifikimit

Polonia ka humbur me shifrat 1-3 kundër Austrisë në “Olimpiastadion” të Berlinit, takim i vlefshëm për Grupin D të Kampionatit Europian 2024.

Golin e parë të sfidës e shënoi Trauner që në minutën e 9-të të lojës, ndërsa Piatek shënoi për Poloninë në të 30-tën për të mbyllur pjesën e parë në baraspeshë.

Në të dytën, do të ishte Baumgartner ai që do t’i kthente avantazhin Austrisë në të 66-tën minutë, ndërsa Arnautoviç do të trefishonte rezultatin me anë të një penalltie në minutën e 78-të.

Austria me këtë rezultat shkon përkohësisht në vendin e tretë, ndërsa Polonia vazhdon të jetë e fundit me 0 pikë.

Austriakët ndeshjen e radhës do ta kenë kundër Holandës, kurse polakët kundër Francës.

Të dyja takimet do të zhvillohen me 25 qershor.