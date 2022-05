Lojtari i kombëtares së Francës është objektiv i shumë klubeve të mëdha, por do të transferohet në LaLiga.

RMC Sport raporton se 22-vjeçari dëshiron vetëm spanjollët dhe Monaco nga marrëveshja mes klubeve do të përfitojë 80 milionë euro, shifër që mund të rritet prej bonuseve.

Tchouameni vetë do të nënshkruajë një marrëveshje që do të jetë e vlefshme për 5 vite. Nga klubet që e kërkon me më shumë ngulm është edhe PSG. / h.ll/albeu.com