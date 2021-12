Aubameyang mund të largohet në janar, Barcelona do të kujdeset për të

E ardhmja e Piere-Emereick Aubameyang, të cilit i është hequr shiriti i kapitenit dhe nuk do të thirret të paktën për ndeshjen e radhës, mund të jetë larg Arsenalit.

Siç raportohet nga El Nacional, sulmuesi mund të bëhet një ide për Barcelonën: klubi katalanas mund t’i kërkojë sulmuesit në formë huazimi me të drejtën blerjes për një shumë të vogël, duke qenë se kontrata e Aubameyang me Arsenalin do të skadojë në vitin 2023. /albeu.com/