Aubameyang: I kam thënë Dembele-s të qëndrojë, gjithçka mund të ndodhë

Një ditë pasi shënoi tre gola për Barçën në fitoren e ligës kundër Valencias (1-4), Pierre-Emerick Aubameyang dha një intervistë për Mundo Deportivo . Një nga emrat e bisedës është Ousmane Dembele .

Numri 25 i Barcelonës ka një raport të shkëlqyer me francezin, me të cilin ai ndau dhomën e zhveshjes në Borussia Dortmund në sezonin 2016-17, përpara se Ousmane të zbarkonte në Camp Nou në gusht 2017 dhe ai të largohej për në Arsenal në janar 2018.

Në fakt, ai shpjegon se para se të finalizohej ardhja e tij te Barça , vetë Dembele pyeti nëse do të nënshkruante për klubin e Barçës. “E vërteta është se ai më ka dërguar një mesazh për të marrë vesh nëse do të vija dhe nuk doja ta shqetësoja sepse edhe ai ishte në situatën e tij por ne vazhduam të flisnim pak”, ka komentuar ai para dy pyetjeve të tjera. në lidhje me francezin.

Si ndihesh të luash sërish me të më shumë se pesë vjet më vonë?

Është diçka shumë e veçantë sepse ne patëm një vit të jashtëzakonshëm në Dortmund dhe ai është një lojtar i jashtëzakonshëm. Ousmane është një nga më të mirët në top dhe si sulmues ai është i jashtëzakonshëm. Të them të drejtën, jam shumë i lumtur që është këtu dhe kur mbërrita i thashë: “Duhet të rrish o burrë” (qesh).

Dhe a mendoni se ka ende shpresë se do të ketë një ndryshim zemre dhe ju ende mund të rinovoni për Barçën?

Nuk e di, por e vetmja gjë që mund të them është se gjithçka është e mundur në jetë. /albeu.com