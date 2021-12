Sipas “EuroSport”, Atletico Madrid është futur në garë për shërbimet e mbrojtësit spanjoll Cesar Azpilicueta.

Kapiteni i Chelsea-it me shumë mundësi do të largohet në qershor kur kontrata e tij të skadojë me Blutë e Londrës. Barcelona gjithashtu është e interesuar për të fituar shërbimet e tij por do të ketë përballë Atleticon Madrid./h.ll/albeu.com